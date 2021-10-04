СМИ сообщили о крупнейшем в истории "сливе" данных пользователей Facebook

Личные данные более 1,5 млрд пользователей соцсети Facebook выставили на продажу на одном из хакерских форумов. Утверждается, что в базу попали телефонные номера, локации и другая информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-издание Privacy Affairs .

По его данным, это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook в истории компании. При этом отмечается, что он не связан с выложенной ранее в 2021 году базой, когда пострадали около 500 млн человек.

Издание утверждает, что продавец база данных 1,5 млрд пользователей Facebook содержит их имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор.

От Facebook комментариев относительно о "сливе" данных пользователей пока не поступало.