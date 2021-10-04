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В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой

Новина українською →
США , Понедельник 04 октября 2021 19:00
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой Фото: в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Instagram, Facebook и WhatsApp стали одновременно недоступны для пользователей всего мира. Подробности сбоя пока неизвестны.

Подробности сбоя - в материале РБК-Украина.

Глобальный сбой произошел в работе Instagram, Facebook, WhatsApp. Не работают ни сайты, ни приложения.

Стоит отметить, что сервисы стали одновременно недоступны около 18:40 по киевскому времени. Сбой носит глобальный характер.

На работу Facebook жалуются пользователи Центральной та Западной Европы.

Фото: сбой в работе Facebook (downdetector)

В частности, сбой WhatsApp наблюдается на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики.

Фото: сбой в работе WhatsApp (downdetector)

Instagram прекратил работать у пользователей из Западной Европы, Восточной и западной части США.

Фото: сбой в работе Instagram (downdetector)

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В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
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