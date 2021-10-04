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ЗМІ повідомили про найбільший в історії "злив" даних користувачів Facebook

Автор: Дмитрий Кузнецов

Особисті дані понад 1,5 млрд користувачів соцмережі Facebook виставили на продаж на одному з хакерських форумів. Стверджується, що в базу потрапили телефонні номери, локації та інша інформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-видання Privacy Affairs.

За його даними, це найбільший за обсягом "злив" даних користувачів Facebook в історії компанії. При цьому наголошується, що він не пов'язаний з викладеною раніше у 2021 році базою, коли постраждали близько 500 млн осіб.

Видання стверджує, що продавець база даних 1,5 млрд користувачів Facebook містить їх ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону, місце розташування, стать і ідентифікатор.

Від Facebook коментарів щодо про "зливі" даних користувачів поки не надходило.

Нагадаємо, ввечері, 4 жовтня, у світі стався масштабний збій в роботі соціальних мереж, сервісів і інших ресурсів. Першими "впали" соцмережі та месенджери, які входять в компанію Facebook.

Відзначимо, зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

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