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СМИ рассказали, как Саакашвили мог попасть в Грузию

Новина українською →
Грузия, Воскресенье 03 октября 2021 21:09
СМИ рассказали, как Саакашвили мог попасть в Грузию Фото: СМИ рассказали, как Саакашвили мог попасть в Грузию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили мог пересечь границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера. Источник отрицает информацию о его пребывании в стране в течение четырех дней до ареста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно данным другого СМИ CNews по словам родственника водителя трейлера Элгуджа Цомая, мужчина уже давно возит зелень из Грузии в Украину. В частности, он является владельцем квартиры в которой задержали Саакашвили. Недавно Генеральная прокуратура Грузии называла инициалы этого мужчину, предъявляя ему обвинения в сокрытии преступлений.

Отмечается, что Саакашвили мог пересечь границу Грузии в Поти. Именно тогда Цомая сменил автомобиль на трейлер и перевез Саакашвили в Батуми.

Источник опроверг информацию о том, что Саакашвили находился в Грузии в течение четырех дней до ареста. Как отметил родственник Цомая, видео в Батуми были сняты накануне вечером и обнародованы уже из Тбилиси.

CNews добавляет, что о возвращении Саакашвили почти никто не знал, в том числе и его соратники.

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Грузия Михаил Саакашвили
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