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ЗМІ розповіли, як Саакашвілі міг потрапити в Грузію

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Грузія, Неділя 03 жовтня 2021 21:09
ЗМІ розповіли, як Саакашвілі міг потрапити в Грузію Фото: ЗМІ розповіли, як Саакашвілі міг потрапити в Грузію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі міг перетнути кордон Грузії у вентиляційній кабіні трейлера. Джерело заперечує інформацію щодо його перебування в країні протягом чотирьох днів до арешту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з даними іншого ЗМІ CNews, за словами родича водія трейлера Елгуджа Цомая, чоловік вже давно возить зелень з Грузії до України. Зокрема, він є власником квартири у якій затримали Саакашвілі. Нещодавно генеральна прокуратура Грузії називала ініціали цього чоловіка, пред’являючи йому звинувачення в приховуванні злочинів.

Зазначається, що Саакашвілі міг перетнути кордон Грузії в Поті. Саме тоді Цомая змінив автомобіль на трейлер й перевіз Саакашвілі до Батумі.

Джерело спростувало інформацію щодо того, що Саакашвілі перебував в Грузії протягом чотирьох днів до арешту. Як відзначив родич Цомая, відео в Батумі були зняті напередодні ввечері й оприлюднені в мережі вже з Тбілісі.

CNews додає, що про повернення Саакашвілі майже ніхто не знав, в тому числі й його соратники.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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