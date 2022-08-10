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СМИ назвали еще одну версию причин взрывов в Крыму

Фото: СМИ назвали еще одну версию причин взрывов в Крыму (t.me/zsuwar)
Автор: Дмитрий Браславский

Анонимный представитель украинского правительства заявил, что за взрывами на авиабазе в оккупированном Крыму стоят украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, не раскрыл детали того, как было совершено нападение во вторник. Он лишь заявил, что нападение на российскую авиабазу в оккупированном Крыму было делом рук украинского спецподразделения.

По мнению журналистов, это нападение знаменует собой резкую эскалацию войны, длящуюся почти шесть месяцев. Также этот инцидент демонстрирует способность украинских сил наносить удары глубоко в тыл россиян, что ранее считалось маловероятным.

Напомним, что вчера в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке. В результате погиб человек, более 10 получили ранения.

Сегодня ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на этой авиабазе.

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