СМИ назвали еще одну версию причин взрывов в Крыму

Анонимный представитель украинского правительства заявил, что за взрывами на авиабазе в оккупированном Крыму стоят украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, не раскрыл детали того, как было совершено нападение во вторник. Он лишь заявил, что нападение на российскую авиабазу в оккупированном Крыму было делом рук украинского спецподразделения.

По мнению журналистов, это нападение знаменует собой резкую эскалацию войны, длящуюся почти шесть месяцев. Также этот инцидент демонстрирует способность украинских сил наносить удары глубоко в тыл россиян, что ранее считалось маловероятным.