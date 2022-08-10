RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗМІ назвали ще одну версію причин вибухів у Криму

Фото: ЗМІ назвали ще одну версію причин вибухів у Криму (t.me/zsuwar)
Автор: Дмитро Браславський

У світі озвучили ще одну, можливу причину вибухів на авіабазі в окупованій Новофедоровці 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами журналістів, представник українського уряду заявив, що удар по авіабазі в окупованому Криму зробили українські військові.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, не розкрив деталі того, як було скоєно напад у вівторок. Він лише заявив, що напад на російську авіабазу в окупованому Криму був справою рук українського спецпідрозділу.

На думку журналістів, цей напад знаменує собою різку ескалацію війни, що триває майже шість місяців. Також цей інцидент демонструє здатність українських сил завдавати ударів глибоко в тил росіян, що раніше вважалось малоймовірним.

Нагадаємо, що вчора в окупованому Криму пролунали вибухи на авіабазі у Новофедоровці. Внаслідок цього загинула людина, понад 10 отримали поранення.

Сьогодні ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на цій авіабазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в Україні