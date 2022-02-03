СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву
Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию с рабочим визитом 15 февраля. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву (состоится, - ред.) 15 февраля. Как и в предыдущих поездках в Вашингтон и Киев, основное внимание будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину. Шольц хочет больше участвовать в кризисной дипломатии", - говорится в материале.
Напомним, ранее сообщалось, что Шольц намерен посетить Москву для встречи с Путиным.
Ранее Шольц говорил, что переговоры с Россией должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины.