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СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву

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Четверг 03 февраля 2022 18:03
СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию с рабочим визитом 15 февраля. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву (состоится, - ред.) 15 февраля. Как и в предыдущих поездках в Вашингтон и Киев, основное внимание будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину. Шольц хочет больше участвовать в кризисной дипломатии", - говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц намерен посетить Москву для встречи с Путиным.

Ранее Шольц говорил, что переговоры с Россией должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц
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