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Шольц анонсировал поездку в Москву на встречу с Путиным

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Берлин, Среда 02 февраля 2022 22:16
Шольц анонсировал поездку в Москву на встречу с Путиным Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже намерен посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Одной из центральных тем станет угроза вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Ситуация очень серьезная. Нельзя упускать из виду тот факт, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат. Поэтому очень важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену", - заявил Шольц.

По его словам, он в ближайшее время проведет переговоры с Путиным, но сначала будет визит в США.

"Дело в том, что здесь происходит согласованная политика и мы принимаем хорошо подготовленные решения", - отметил канцлер и добавил, что "будет выступать в Москве по необходимым вопросам".

Отметим, до этого Шольц говорил, что переговоры с Россией должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.

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Владимир Путин Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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