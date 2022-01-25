Переговоры с РФ должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с Россией в разных форматах должны послужить урегулированию ситуации вокруг Украины. В том числе, в рамках переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.