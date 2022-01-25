ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переговоры с РФ должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Шольц

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 19:53
Переговоры с РФ должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шоль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с Россией в разных форматах должны послужить урегулированию ситуации вокруг Украины. В том числе, в рамках переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Нужно сделать все, чтобы мы вышли из этой ситуации посредством переговоров. Хорошо, что диалог ведется, это касается и нормандского формата", - заявил канцлер.

Напомним, накануне Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.

Отметим, ранее немецкий канцлер заявлял, что Германия ведет активные переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.

Кроме того, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российский президент Владимир Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Олаф Шольц Вторжение России в Украину
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне