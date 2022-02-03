ЗМІ назвали дату візиту канцлера Німеччини до Москви
Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Росію з робочим візитом 15 лютого. В ході візиту він проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Москви (відбудеться, - ред.) 15 лютого. Як і в попередніх поїздках до Вашингтона і Києва, основна увага буде приділена зусиллям щодо запобігання небезпеки нападу Росії на Україну. Шольц хоче більше брати участь у кризовій дипломатії", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц має намір відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
Раніше Шольц говорив, що переговори з Росією повинні послужити поштовхом для врегулювання ситуації навколо України.