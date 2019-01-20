ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Смертность в Украине почти вдвое превысила рождаемость

Новости » Общество    20.01.2019 - 09:29
Смертность в Украине почти вдвое превысила рождаемость
Иллюстративное фото (facebook.com/ra_vladpromo)

По данным Госстата, численность населения Украины превышает 42 млн человек

В Украине сохраняется существенное превышение уровня смертности над показателем рождаемости. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Сообщается, что по состоянию на 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших - 58 рожденных.

Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Предполагается, что пробная перепись позволит отработать методы проведения всеукраинской переписи, обновить инструменты ее проведения. В частности, будет протестировано использование планшетов и ноутбуков во время переписи. Отметим, всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

Как ранее писало РБК-Украина, в Национальном банке прогнозируют стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.

 

Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан
Новости Украины Государственная служба статистикисмертьнаселение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь