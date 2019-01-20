Смертность в Украине почти вдвое превысила рождаемость

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По данным Госстата, численность населения Украины превышает 42 млн человек

В Украине сохраняется существенное превышение уровня смертности над показателем рождаемости. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Сообщается, что по состоянию на 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших - 58 рожденных.

Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Предполагается, что пробная перепись позволит отработать методы проведения всеукраинской переписи, обновить инструменты ее проведения. В частности, будет протестировано использование планшетов и ноутбуков во время переписи. Отметим, всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

Как ранее писало РБК-Украина, в Национальном банке прогнозируют стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.