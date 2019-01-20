Смертність в Україні майже удвічі перевищила народжуваність

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За даними Держстату, чисельність населення України перевищує 42 млн осіб

В Україні зберігається суттєве перевищення рівня смертності над показником народжуваності. Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Повідомляється, що станом на 1 грудня 2018 року перевищення числа померлих над числом народжених становило: на 100 померлих - 58 народжених.

Відзначимо, чисельність населення України на цю дату становила 42 млн 177,6 тисяч осіб. Протягом січня-листопада 2018 року чисельність населення скоротилася на 208,8 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2019 році проведуть пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області. Передбачається, що пробний перепис дозволить відпрацювати методи проведення всеукраїнського перепису, оновити інструменти його проведення. Зокрема, буде протестовано використання планшетів і ноутбуків під час перепису. Зазначимо, всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в Національному банку прогнозують стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.