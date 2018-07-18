В Украине в 2019 году проведут пробную перепись населения

Пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области

Пробную перепись населения Украины проведут в декабре 2019 году. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 июля, в ходе заседания Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Так, Кабмин принял решение о проведении в 2019 году пробной переписи населения, которая позволит подготовиться к Всеукраинской переписи, запланированной на 2020 год.

Сообщается, что пробная перепись населения позволит отработать методы проведения Всеукраинской переписи населения, обновить инструменты ее проведения. В частности, будет протестировано использование планшетов и ноутбуков во время переписи.

Отмечается, что пробную перепись населения проведут только на территории Киева и области. Так, в декабре 2019 года, именно на этот период запланировано проведение переписи, ее проведут в Оболонском районе столицы и Бородянском районе области.

Пробную перепись будет проводить Госслужба статистики, а Национальная полиция будет следить за правопорядком во время ее проведения.

Напомним, ранее сообщалось, что перепись населения Украины запланирована на 2020 год. В апреле текущего года Кабмин создал межведомственную комиссию, которая будет отвечать за ее проведение.