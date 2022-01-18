Смертность в Украине растет. Госстат обновил официальные данные

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-ноябрь 2021 года. В ноябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 38,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.

В том числе в ноябре умерло 87 862 человек (в ноябре 2020 года - 63 388 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 250 876 человек (в прошлом году 268 899), миграционный прирост составил 18 875 человек (в прошлом году - 7 783).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2021 года составляла 41 208 106 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 380 248 человек (в том числе за ноябрь - на 62 793 человек).