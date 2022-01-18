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Смертность в Украине растет. Госстат обновил официальные данные

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Украина, Вторник 18 января 2022 15:31
Смертность в Украине растет. Госстат обновил официальные данные Фото: смертность в Украине в октябре 2021 года выросла на 38,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-ноябрь 2021 года. В ноябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 38,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.

Смертность в Украине растет. Госстат обновил официальные данные

В том числе в ноябре умерло 87 862 человек (в ноябре 2020 года - 63 388 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 250 876 человек (в прошлом году 268 899), миграционный прирост составил 18 875 человек (в прошлом году - 7 783).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2021 года составляла 41 208 106 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 380 248 человек (в том числе за ноябрь - на 62 793 человек).

Смертность в Украине растет. Госстат обновил официальные данные

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

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Государственная служба статистики
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