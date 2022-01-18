Смертність в Україні зростає. Держстат оновив офіційні дані

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-листопад 2021 року. У листопаді загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 38,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 649 999 осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

У тому числі в листопаді померло 87 862 осіб (у листопаді 2020 року - 63 388 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 250 876 осіб (минулого року 268 899), міграційний приріст склав 18 875 осіб (минулого року - 7 783).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2021 року становила 41 208 106 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 380 248 осіб (у тому числі за листопад - на 62 793 осіб).