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Смертність в Україні зростає. Держстат оновив офіційні дані

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 15:31
Смертність в Україні зростає. Держстат оновив офіційні дані Фото: смертність в Україні в жовтні 2021 року зросла на 38,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-листопад 2021 року. У листопаді загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 38,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 649 999 осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

Смертність в Україні зростає. Держстат оновив офіційні дані

У тому числі в листопаді померло 87 862 осіб (у листопаді 2020 року - 63 388 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 250 876 осіб (минулого року 268 899), міграційний приріст склав 18 875 осіб (минулого року - 7 783).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2021 року становила 41 208 106 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 380 248 осіб (у тому числі за листопад - на 62 793 осіб).

Смертність в Україні зростає. Держстат оновив офіційні дані

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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Державна служба статистики
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