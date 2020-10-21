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Смертность на дорогах уменьшится на 30%: Кабмин утвердил стратегию

Автор: Александр Белоус

Сейчас риск погибнуть на дорогах в Украине более чем в 1,5 раза выше, чем в странах ЕС

Кабинет министров утвердил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Распоряжение принято во исполнение Плана мероприятий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

"Проект акта разработан с целью снижения уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий минимум на 30% до 2024 года, и на 50% до 2030 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий является достаточно высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается крайне низким.

За 2019 год в Украине зарегистрировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 3 454 и травмировано 32 736 человек. Более 33% погибших и травмированных в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году - это пешеходы (1 261 человек погиб и 8 005 человек травмированы).

По удельным показателям аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах - членах ЕС на 100 тысяч жителей приходится 5% погибших в дорожно-транспортных происшествиях, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% человек.

По результатам проведения анализа данных Национальной полиции в Украине большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями происходит из-за:

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  • нарушения правил маневрирования - 22%
  • превышения безопасной скорости - 34%
  • несоблюдения дистанции - 8%
  • нарушения правил проезда перекрестков - 8%
  • управления транспортным средством в нетрезвом состоянии - 3,23%
  • выезда на полосу встречного транспорта - 1,35%
  • нарушения правил проезда пешеходных переходов - 6%

Дорожная инфраструктура также влияет на показатели аварийности. Так в 2019 году произошло 948 дорожно-транспортных происшествий, совершенных в условиях неудовлетворительного состояния дорог, в которых 51 человек погиб и 359 получили травмы.

По расчетам экспертов Всемирного банка, социально-экономические потери от дорожно-транспортного травматизма оценивается в 68,6 млрд грн в год, что составляет примерно 1,91% валового внутреннего продукта (в расчетах 2019 года).

"Учитывая приведенное, с целью сохранения жизни людей, необходимо принятие Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, на основе которой будут разработаны План мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на период до 2024 года и Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2024 года", - говорится в документе

Как сообщало РБК-Украина, за январь-июль 2020 года транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1982 граждан.

Напомним, Кабинет министров уже подготовил основную часть аудита государства, анонсированного президентом Владимиром Зеленским. Сейчас идет верификация данных всех министерств.

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