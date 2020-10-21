Смертність на дорогах зменшиться на 30%: уряд затвердив стратегію

Кабінет міністрів затвердив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Розпорядження ухвалене на виконання Плану заходів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.

"Проект акта розроблено з метою зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30% до 2024 року, та на 50% до 2030 року", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як зазначається в документі, на сьогодні в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є достатньо високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким.

За 2019 рік в Україні зареєстровано 160 675 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, у яких загинуло 3 454 та травмовано 32 736 осіб. Понад 33% загиблих та травмованих у дорожньо-транспортних пригодах у 2019 році - це пішоходи (1 261 особа загинула і 8 005 осіб травмовані).

За питомими показниками аварійності та наслідків дорожньо-транспортних пригод Україна є одним з лідерів серед європейських країн. Так, у середньому в країнах - членах ЄС на 100 тисяч жителів припадає 5% загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, тоді як в Україні такий показник становить (за даними 2019 року) відповідно 8,22% осіб.

За результатами проведення аналізу наявних даних Національної поліції в Україні більшість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками виникає через:

порушення правил маневрування - 22%

перевищення безпечної швидкості - 34%

недотримання дистанції - 8%

порушення правил проїзду перехрестя - 8%

керування транспортним засобом у нетверезому стані - 3,23%

виїзд на смугу зустрічного транспорту - 1,35%

порушення правил проїзду пішохідних переходів - 6%.

Дорожня інфраструктура також впливає на показники аварійності. Так у 2019 році сталося 948 дорожньо-транспортних пригод, скоєні за умов незадовільного стану доріг, в яких 51 особа загинула та 359 отримали травми.

За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в 68,6 млрд грн на рік, що становить приблизно 1,91%валового внутрішнього продукту (у розрахунках 2019 року).

"Враховуючи наведене, з метою збереження життя людей, необхідним є прийняття Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, на основі якої будуть розроблені План заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року та Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-липень 2020 року транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1982 громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вже підготував основну частину аудиту держави, анонсованого президентом Володимиром Зеленським. Зараз йде верифікація даних всіх міністерств.