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Кабмин уже подготовил основную часть аудита государства

Киев, Вторник 20 октября 2020 12:34
Кабмин уже подготовил основную часть аудита государства
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Кабинет министров уже подготовил основную часть аудита государства, анонсированного президентом Владимиром Зеленским. Сейчас идет верификация данных всех министерств.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Изначально планировалась презентация аудита на вторую половину ноября. Однако после заявления Зеленского процесс презентации могут ускорить.

"Аудит делается с привлечением аналитических центров. Координирует процесс премьерский Центр экономического восстановления. Аудит государства - это первая часть экономической стратегии 2030, которую премьер планирует представить в конце ноября - начале декабря", - сообщил источник в правительстве.

Напомним, сегодня в ходе своего послания к Верховной раде Владимир Зеленский анонсировал презентацию аудита государства в течение двух недель.

Также сообщалось, что президент попросил Кабинет министров подготовить стратегию экономического развития до 2030 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в июне премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из фонда по борьбе с коронавирусом.

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