Смертна кара за хабар: у Китаї засудили екс-міністра

Колишнього міністра сільського господарства Китаю Тан Женцзяня засудили до смертної кари з відстрочкою вироку за хабарництво.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Колишнього міністра сільського господарства та сільських справ Китаю Тан Женцзяня засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за хабарництво в суді провінції Цзілінь.
За період з 2007 по 2024 рік, обіймаючи різні посади, він брав хабарі у вигляді готівки та майна. За даними державного інформаційного агентства КНР "Сіньхуа", на яке посилається Reuters, загальна сума хабарів склала понад 268 мільйонів юанів (37,6 млн доларів).
Чанчунський проміжний народний суд призупинив виконання смертного вироку на два роки, зважаючи на те, що екс-чиновник зізнався у скоєному.
Як раніше писало РБК-Україна, в 2023 році колишній заступник голови комітету Народної політичної консультативної ради Китаю провінції Ляонін Лі Веньсі був засуджений до страти за отримання хабарів.
За період з 2004 по 2021 рік, використовуючи своє службове становище, він сприяв третім особам у діловодстві та веденні підприємницької діяльності. За це він отримав хабарі на загальну суму понад 540 млн юанів (близько 78,36 млн доларів).
Колишній чиновник визнав провину і покаявся у скоєних злочинах.