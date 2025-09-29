Смертная казнь за взятку: в Китае осудили экс-министра

Бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Китая Тан Женцзяня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за взяточничество в суде провинции Цзилинь.

За период с 2007 по 2024 год, занимая различные должности, он брал взятки в виде наличных денег и имущества. По данным государственного информационного агентства КНР "Синьхуа", на которое ссылается Reuters, общая сумма взяток составила более 268 миллионов юаней (37,6 млн долларов).

Чанчунский промежуточный народный суд приостановил исполнение смертного приговора на два года ввиду того, что экс-чиновник признался в содеянном.