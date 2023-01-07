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Отримав понад 70 мільйонів доларів: в Китаї чиновнику загрожує страта

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Китай, Субота 07 січня 2023 23:10
Отримав понад 70 мільйонів доларів: в Китаї чиновнику загрожує страта Фото: в Китаї чиновнику загрожує страта (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній заступник голови комітету Народної політичної консультативної ради Китаю провінції Ляонін Лі Веньсі був засуджений до страти за отримання хабарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як сказано у заяві Народного суду середнього ступеня міста Тайань Лі Веньсі в період з 2004 по 2021 рік використовував своє службове становище. Він сприяв третім особам у діловодстві та веденні підприємницької діяльності. За це він отримав грошові та матеріальні кошти на загальну суму понад 540 млн юанів. Це близько 78,36 мільйонів доларів.

За матеріалами справи суд ухвалив, що отримання хабарів Лі Веньсі, є обставиною для покарання. При цьому сам колишній чиновник визнав провину і покаявся у скоєних злочинах. Він співпрацював зі слідством а також повернув незаконно нажите майно. Він видав поліції інших підозрюваних у порушенні партійної дисципліни та закону. Завдяки цьому його вирок помякшили.

"Після заміни смертного вироку довічним ув'язненням після закінчення дворічного відстрочення його буде ув'язнено довічно без можливості пом'якшення покарання або умовно-дострокового звільнення", - йдеться у заяві суду.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці ліквідували корупційну схему, яку "кришували" місцевий депутат та посадовець у Територіальному управлінні БЕБ.

Окрім того, у Чернігівській області було затримано колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі.

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