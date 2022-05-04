Смертельное ДТП в Ровенской области: идентифицировали 38 человек, ищут родственников жертв

Правоохранители установили личности всех 38-ми участников масштабной автокатастрофы, произошедшей в Ровенской области. Сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.
Правоохранители установили места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (6 погибли) и 26 женщин (20 погибших). Среди жертв автокатастрофы - двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находилось несколько семей:
В пресс-службе призывают, если кто-то владеет информацией о поиске знакомыми или родными лиц из указанного региона, необходимо сообщить в полицию по номеру телефона: 067-675-42-92.
Напомним, вчера в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием бензовоза, микроавтобуса и пассажирского автобуса.
ДТП произошло примерно в 19:30 на трассе Киев-Чоп. По предварительной информации, возле села Сытное рядом Радивилова с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки.
Как стало известно сегодня утром, количество погибших в масштабном ДТП, которое произошло в Ровенской области вечером 3 мая, увеличилось до 26. Еще 12 человек получили ранения. Следственные действия продолжаются.
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