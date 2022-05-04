Смертельное ДТП с автобусом в Ровенской области: число жертв возросло до 26

Количество погибших в масштабном ДТП, которое произошло в Ровенской области вечером 3 мая, увеличилось до 26. Еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Отмечается, что в автобусе Setra, который направлялся в Польшу, находилось 34 пассажира и один водитель.

Погибли 26 человек, 24 пассажира и двое водителей автобуса и микроавтобуса, который повлек аварию, совершая обгон другого транспортного средства. Кроме того, травмировались 12 человек, из них 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

"Возраст пассажиров автобуса 17-69 лет. Участники ДТП были из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.