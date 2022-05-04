Смертельное ДТП в Ровенской области: идентифицировали 38 человек, ищут родственников жертв
Правоохранители установили личности всех 38-ми участников масштабной автокатастрофы, произошедшей в Ровенской области. Сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.
Список участников ДТП
Правоохранители установили места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (6 погибли) и 26 женщин (20 погибших). Среди жертв автокатастрофы - двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находилось несколько семей:
- Киевская область: погибших - 14, травмированных - 1;
- Житомирская область: погибших - 3, травмированных - 5;
- Черниговская область: погибших - 1, травмированных - 3;
- Харьковская область: погибших - 4;
- Хмельницкая область: погибших - 1 (52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных - 1;
- Донецкая область: погибших - 1;
- АР Крым: погибших - 1;
- Закарпатская область: погибших - 1 (44-летний водитель микроавтобуса)
- Ровенская область: травмированных - 1;
- Одесская область: травмированных - 1.
Куда обращаться?
В пресс-службе призывают, если кто-то владеет информацией о поиске знакомыми или родными лиц из указанного региона, необходимо сообщить в полицию по номеру телефона: 067-675-42-92.
Масштабное ДТП в Ровенской области
Напомним, вчера в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием бензовоза, микроавтобуса и пассажирского автобуса.
ДТП произошло примерно в 19:30 на трассе Киев-Чоп. По предварительной информации, возле села Сытное рядом Радивилова с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки.
Как стало известно сегодня утром, количество погибших в масштабном ДТП, которое произошло в Ровенской области вечером 3 мая, увеличилось до 26. Еще 12 человек получили ранения. Следственные действия продолжаются.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.