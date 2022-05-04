Смертельное ДТП в Ровенской области: идентифицировали 38 человек, ищут родственников жертв

Правоохранители установили личности всех 38-ми участников масштабной автокатастрофы, произошедшей в Ровенской области. Сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

Список участников ДТП

Правоохранители установили места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (6 погибли) и 26 женщин (20 погибших). Среди жертв автокатастрофы - двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находилось несколько семей:

Киевская область: погибших - 14, травмированных - 1;

Житомирская область: погибших - 3, травмированных - 5;

Черниговская область: погибших - 1, травмированных - 3;

Харьковская область: погибших - 4;

Хмельницкая область: погибших - 1 (52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных - 1;

Донецкая область: погибших - 1;

АР Крым: погибших - 1;

Закарпатская область: погибших - 1 (44-летний водитель микроавтобуса)

Ровенская область: травмированных - 1;

Одесская область: травмированных - 1.

Куда обращаться?

В пресс-службе призывают, если кто-то владеет информацией о поиске знакомыми или родными лиц из указанного региона, необходимо сообщить в полицию по номеру телефона: 067-675-42-92.

Масштабное ДТП в Ровенской области