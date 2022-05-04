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Смертельна ДТП у Рівненській області: ідентифікували 38 людей, шукають родичів жертв

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Рівненська область, Середа 04 травня 2022 17:59
Смертельна ДТП у Рівненській області: ідентифікували 38 людей, шукають родичів жертв Фото: поліція встановила всіх учасників масштабної ДТП у Рівненській області (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці встановили особи всіх 38-ми учасників масштабної автокатастрофи, що сталася в Рівненській області. Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції.

Список учасників ДТП

Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи - двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей:

  • Київська область: загиблих - 14, травмованих - 1;
  • Житомирська область: загиблих - 3, травмованих - 5;
  • Чернігівська область: загиблих - 1, травмованих - 3;
  • Харківська область: загиблих - 4;
  • Хмельницька область: загиблих - 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих - 1;
  • Донецька область: загиблих - 1;
  • АР Крим: загиблих - 1;
  • Закарпатська область: загиблих - 1 (44-річний водій мікроавтобуса)
  • Рівненська область: травмованих - 1;
  • Одеська область: травмованих - 1.

Куди звертатися?

У прес-службі закликають, якщо хтось володіє інформацією про пошук знайомими чи рідними осіб із зазначеного регіону, необхідно повідомити до поліції за номером телефону: 067-675-42-92.

Смертельна ДТП у Рівненській області: ідентифікували 38 людей, шукають родичів жертв

Масштабна ДТП у Рівненській області

Нагадаємо, вчора у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса та пасажирського автобуса.

ДТП сталося приблизно о 19:30 на трасі Київ-Чоп. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення.

Як стало відомо сьогодні вранці, кількість загиблих у масштабній ДТП, що сталась у Рівненській області увечері 3 травня, збільшилася до 26. Ще 12 осіб отримали поранення. Слідчі дії тривають.

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