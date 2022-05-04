Смертельна ДТП у Рівненській області: ідентифікували 38 людей, шукають родичів жертв
Правоохоронці встановили особи всіх 38-ми учасників масштабної автокатастрофи, що сталася в Рівненській області. Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції.
Список учасників ДТП
Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи - двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей:
- Київська область: загиблих - 14, травмованих - 1;
- Житомирська область: загиблих - 3, травмованих - 5;
- Чернігівська область: загиблих - 1, травмованих - 3;
- Харківська область: загиблих - 4;
- Хмельницька область: загиблих - 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих - 1;
- Донецька область: загиблих - 1;
- АР Крим: загиблих - 1;
- Закарпатська область: загиблих - 1 (44-річний водій мікроавтобуса)
- Рівненська область: травмованих - 1;
- Одеська область: травмованих - 1.
Куди звертатися?
У прес-службі закликають, якщо хтось володіє інформацією про пошук знайомими чи рідними осіб із зазначеного регіону, необхідно повідомити до поліції за номером телефону: 067-675-42-92.
Масштабна ДТП у Рівненській області
Нагадаємо, вчора у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса та пасажирського автобуса.
ДТП сталося приблизно о 19:30 на трасі Київ-Чоп. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення.
Як стало відомо сьогодні вранці, кількість загиблих у масштабній ДТП, що сталась у Рівненській області увечері 3 травня, збільшилася до 26. Ще 12 осіб отримали поранення. Слідчі дії тривають.
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