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Смертельное ДТП в Болгарии: МИД выясняет, есть ли среди жертв украинцы

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 10:00
Смертельное ДТП в Болгарии: МИД выясняет, есть ли среди жертв украинцы Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью вблизи болгарской столицы Софии в аварии погибли по меньшей мере 46 человек. Сейчас посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли среди жертв украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии", - написал Николенко.

Напомним, в Западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек (по другой версии 46), из которых 12 - дети.

Известно, что большинство пассажиров автобуса являются гражданами Северной Македонии, однако точно не известно данные всех погибших, поскольку, как поясняют в МВД Болгарии, "туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой".

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