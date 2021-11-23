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Автобус в Болгарии попал в ДТП: погибли по меньшей мере 45 человек, 12 из которых - дети

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Болгария, Вторник 23 ноября 2021 09:10
Автобус в Болгарии попал в ДТП: погибли по меньшей мере 45 человек, 12 из которых - дети Фото: автобус в Болгарии попал в ДТП (twitter.com/MediasetTgcom)
Автор: Мария Кучерявец

Ночью в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек (по другой версии 46), из которых 12 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное информационное агентство BGNES

Известно, что большинство пассажиров автобуса являются гражданами Северной Македонии, куда он направлялся из Турции.

Вместе с тем сообщается, что в аварии выжили семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Их с ожогами госпитализировали в больницу столицы София.

По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, точной причины ДТП пока не известно, власти рассматривают несколько вариантов того, что могло спровоцировать ДТП с возгоранием: мокрая дорога, техническая неисправность или водитель уснул.

По еще одной из версий, возгорание могло начаться еще до дорожно-транспортного происшествия.

"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой, и в загоревшемся автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", - сообщил Рашков.

Как отметил директор национальной следственной службы Борислав Сарафов, по предварительным данным, в автобусе находились 52 человека.

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