Смертельне затримання у Києві: з'явилося відео з бодікамер поліцейських
В столиці чоловік помер під час конфлікту з поліцією на дитячому майданчику. Правоохоронці вже оприлюднили відео з бодікамер, щоб прояснити обставини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Відео з бодікамер та деталі інциденту
За даними правоохоронців, подія сталася близько 1-ї години ночі 8 лютого. На спецлінію 112 надійшов виклик про компанію, яка розпивала алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно лаялася та заважала відпочивати мешканцям.
На оприлюднених кадрах з натільних камер правоохоронців видно групу осіб, які поводилися агресивно. Один із чоловіків відкрито погрожував інспекторам і ігнорував вимоги заспокоїтися.
"З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію", - йдеться у повідомленні.
Спроби реанімації та причина смерті
Як свідчать записи з камер, затриманому раптово стало зле, і він почав втрачати свідомість. Патрульні негайно зняли кайданки, поклали чоловіка у стабільне бокове положення та викликали "швидку". До приїзду медиків поліцейські самостійно надавали домедичну допомогу.
Попри зусилля лікарів, які проводили реанімаційні заходи, чоловік помер.
"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця", - резюмували в поліції.
Розслідування та правова оцінка
На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники моніторингу та представники Державного бюро розслідувань.
Відомості внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Наразі триває всебічне з'ясування обставин.
Нагадаємо, в столиці чоловік помер після інциденту з патрульними, які прибули на виклик через порушення громадського порядку на дитячому майданчику. У поліції повідомили, що за фактом події розпочато службове розслідування.
