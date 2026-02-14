ua en ru
Смертельное задержание в Киеве: появилось видео с бодикамер полицейских

Украина, Суббота 14 февраля 2026 15:55
Смертельное задержание в Киеве: появилось видео с бодикамер полицейских Фото: полиция обнародовала видео с бодикамер, чтобы прояснить обстоятельства трагедии 8 февраля (umdpl.info)
Автор: Сергей Козачук

В столице мужчина умер во время конфликта с полицией на детской площадке. Правоохранители уже обнародовали видео с бодикамер, чтобы прояснить обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Читайте также: В Киеве расследуют гибель семьи из-за использования генератора

Видео с бодикамер и детали инцидента

По данным правоохранителей, происшествие произошло около 1 часа ночи 8 февраля. На спецлинию 112 поступил вызов о компании, которая распивала алкоголь на детской площадке, нецензурно ругалась и мешала отдыхать жителям.

На обнародованных кадрах с нательных камер правоохранителей видно группу лиц, которые вели себя агрессивно. Один из мужчин открыто угрожал инспекторам и игнорировал требования успокоиться.

"С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Попытки реанимации и причина смерти

Как свидетельствуют записи с камер, задержанному внезапно стало плохо, и он начал терять сознание. Патрульные немедленно сняли наручники, положили мужчину в стабильное боковое положение и вызвали "скорую". До приезда медиков полицейские самостоятельно оказывали домедицинскую помощь.

Несмотря на усилия врачей, которые проводили реанимационные мероприятия, мужчина умер.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца", - резюмировали в полиции.

Расследование и правовая оценка

На место прибыла следственно-оперативная группа, работники мониторинга и представители Государственного бюро расследований.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Сейчас продолжается всестороннее выяснение обстоятельств.

Напомним, в столице мужчина умер после инцидента с патрульными, которые прибыли на вызов из-за нарушения общественного порядка на детской площадке. В полиции сообщили, что по факту происшествия начато служебное расследование.

Тем временем 3 февраля в Черкасском районе произошло трагическое событие. Правоохранители пытались задержать 59-летнего жителя Корсунщины, которого разыскивали по подозрению в покушении на убийство. Во время операции мужчина открыл огонь по полицейским. Погибли четверо правоохранителей.

