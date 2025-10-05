Смертельна пастка: масштабний снігопад заблокував тисячу людей на Евересті

На східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через хуртовину, яка заблокувала можливість покинути табори відпочинку на горі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що люди перебувають в районі на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Сотні місцевих мешканців та рятувальники розчищали сніг, намагаючись отримати доступ до заблокованих людей. Деяких туристів вдалося евакуювати.
Сильний снігопад, який переріс у хуртовину, почався 3 жовтня та тривав увесь день 4 жовтня. Через це було призупинено продаж квитків, а влада заборонила туристам відвідувати гору.
В Непалі, на іншому боці Евересту, пройшли дощі, які спричинили повені та зсуви землі. Вони перекрили дороги та змили мости, щонайменше 47 людей загинуло. Ще 35 осіб загинуло через зсуви в районі біля кордону Індії. Дев'ятеро осіб зникли безвісти після повені, а троє загинули через удари блискавками.
Поки на Евересті хуртовини та зливи, непогода наробила лиха в Україні. Так, 30 вересня Одесу накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, рух у місті зупинився, затопило низку вулиць та будинків. Не менше 10 осіб загинуло внаслідок повені.
Вже 3 жовтня, комісія ТЕБ та НС визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою повторного затоплення в разі сильних злив. Це знадобилося, коли 4 жовтня в Одесі знову підтопило низку вулиць через нову сильну зливу.