Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: суд не обрав нардепу запобіжний захід

Печерський районний суд Києва сьогодні, 7 листопада, не обрав запобіжний захід народному депутату України Андрію Ніколаєнку. Прокуратура напередодні оголосила йому про підозру у справі про смертельну ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначається, що суддя оголосила перерву в засіданні, попри прохання адвокатів і Ніколаєнка продовжити розгляд сьогодні.

Прокурор під час засідання заявив, що нардеп рухався на автомобілі зі швидкістю 146 кілометрів на годину, але на тій ділянці траси дозволена швидкість - 110 кілометрів на годину.

Також прокурор просив суд обрати запобіжний захід для Ніколаєнка у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Однак суддя оголосила перерву в засіданні через інші засідання, в яких необхідно брати участь. Дата нового засідання буде оголошена завтра.

Смертельна ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

У Житомирській області на трасі Київ - Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину 3 листопада. Від одержаних травм вона померла на місці.

Як з`ясувалось, за кермом опинився народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. За даними низки ЗМІ, в автомобілі він знаходився разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.

Вчора повідомлялось, що за дорученням генпрокурора народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої.