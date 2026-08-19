Смертельна ДТП у Солом'янському районі потрапила на відео

Глава МВС України Іван Вигівський оприлюднив перше відео аварії, яка сталася вранці 19 серпня у Солом'янському районі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Telegram.
"Близько години тому у Солом'янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав смугою для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався в маршрутний автобус", - підтвердив Вигівський.
Він також уточнив, що наразі відомо про двох загиблих громадян, а також ще чотирьох потерпілих. За словами міністра, один із них - у важкому стані.
Глава МВС наголосив, що вже наказав залучити до розслідування всі необхідні підрозділи поліції Києва.
Окрім того, він додав, що 23-річного водія вже затримали.
"Найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Сподіваємося на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах", - зауважив Вигівський.
За його словами, легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність.
Вранці стало відомо, що в столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
У Солом'янському районі легковик на великій швидкості врізався в маршрутний автобус, після чого в'їхав у зупинку, де перебували люди.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку, яка розслідує ДТП, патрульні поліцейські та медики.
За попередніми даними, 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Також відомо, що він був тверезим.