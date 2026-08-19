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Смертельна ДТП у Солом'янському районі потрапила на відео

10:47 19.08.2026 Ср
2 хв
У МВС розкрили нові деталі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Щонайменше 2 людей загинули внаслідок ДТП у Києві 19 серпня (kyiv.gp.gov.ua)

Глава МВС України Іван Вигівський оприлюднив перше відео аварії, яка сталася вранці 19 серпня у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Telegram.

"Близько години тому у Солом'янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав смугою для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався в маршрутний автобус", - підтвердив Вигівський.

Він також уточнив, що наразі відомо про двох загиблих громадян, а також ще чотирьох потерпілих. За словами міністра, один із них - у важкому стані.

Глава МВС наголосив, що вже наказав залучити до розслідування всі необхідні підрозділи поліції Києва.

Окрім того, він додав, що 23-річного водія вже затримали.

"Найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Сподіваємося на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах", - зауважив Вигівський.

За його словами, легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність.

Що відомо про ДТП у Києві 19 серпня

Вранці стало відомо, що в столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

У Солом'янському районі легковик на великій швидкості врізався в маршрутний автобус, після чого в'їхав у зупинку, де перебували люди.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку, яка розслідує ДТП, патрульні поліцейські та медики.

За попередніми даними, 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Також відомо, що він був тверезим.

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