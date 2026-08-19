Смертельна ДТП у Солом'янському районі потрапила на відео

"Близько години тому у Солом'янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав смугою для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався в маршрутний автобус", - підтвердив Вигівський.

Він також уточнив, що наразі відомо про двох загиблих громадян, а також ще чотирьох потерпілих. За словами міністра, один із них - у важкому стані.

Глава МВС наголосив, що вже наказав залучити до розслідування всі необхідні підрозділи поліції Києва.

Окрім того, він додав, що 23-річного водія вже затримали.

"Найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Сподіваємося на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах", - зауважив Вигівський.

За його словами, легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність.