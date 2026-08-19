Смертельное ДТП в Соломенском районе попало на видео

"Около часа назад в Соломенском районе Киева автомобиль влетел в остановку, где в то время находились люди. По предварительным данным, перед этим водитель на скорости ехал по полосе для движения общественного транспорта и во время резкой перестройки врезался в маршрутный автобус", - подтвердил Выговский.

Он также уточнил, что в настоящее время известно о двух погибших гражданах, а также еще четырех пострадавших. По словам министра, один из них - в тяжелом состоянии.

Глава МВД подчеркнул, что уже приказал привлечь к расследованию все необходимые подразделения полиции Киева.

Кроме того, он добавил, что 23-летний водитель уже задержан.

"В ближайшее время парламент должен рассмотреть законопроект по усилению ответственности за систематическое превышение скоростного режима. Надеемся на поддержку народными депутатами Украины этого проекта, а также других инициатив по комплексному усилению безопасности на дорогах", - отметил Выговский.

По его словам, легкомыслие и систематическое пренебрежение правилами дорожного движения должны предусматривать более строгую ответственность.