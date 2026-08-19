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Смертельное ДТП в Соломенском районе попало на видео

10:47 19.08.2026 Ср
2 мин
В МВД раскрыли новые детали
aimg Юлия Капитонова
Фото: По меньшей мере 2 человека погибли в результате ДТП в Киеве 19 августа (kyiv.gp.gov.ua)

Глава МВД Украины Иван Выговский обнародовал первое видео аварии, которая произошла утром 19 августа в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в Telegram.

"Около часа назад в Соломенском районе Киева автомобиль влетел в остановку, где в то время находились люди. По предварительным данным, перед этим водитель на скорости ехал по полосе для движения общественного транспорта и во время резкой перестройки врезался в маршрутный автобус", - подтвердил Выговский.

Он также уточнил, что в настоящее время известно о двух погибших гражданах, а также еще четырех пострадавших. По словам министра, один из них - в тяжелом состоянии.

Глава МВД подчеркнул, что уже приказал привлечь к расследованию все необходимые подразделения полиции Киева.

Кроме того, он добавил, что 23-летний водитель уже задержан.

"В ближайшее время парламент должен рассмотреть законопроект по усилению ответственности за систематическое превышение скоростного режима. Надеемся на поддержку народными депутатами Украины этого проекта, а также других инициатив по комплексному усилению безопасности на дорогах", - отметил Выговский.

По его словам, легкомыслие и систематическое пренебрежение правилами дорожного движения должны предусматривать более строгую ответственность.

Что известно о ДТП в Киеве 19 августа

Утром стало известно, что в столице произошла смертельная авария.

В Соломенском районе легковушка на большой скорости врезалась в маршрутный автобус, после чего въехала в остановку, где находились люди.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка, расследующая ДТП, патрульные полицейские и медики.

По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Также известно, что он был трезв.

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