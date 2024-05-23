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Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Четвер 23 травня 2024 21:33
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Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід Фото: Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру до 21 липня 2024 року. Його звинувачують у смертельній ДТП у травні минулого року, внаслідок якої загинув боєць Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відповідно до ухвали суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжили на два місяці - до 21 липня 2024 року включно.

Суддю Тандира звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду.

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