Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судьи Тандыру снова продлили меру пресечения

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 21 июля 2024 года. Его обвиняют в смертельном ДТП в мае прошлого года, в результате которого погиб боец Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Судью Тандира обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

В соответствии с определением суда меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлили на два месяца - до 21 июля 2024 года включительно.

Дело судьи Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда.

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