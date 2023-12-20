Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру продовжили запобіжний захід

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

Олексій Тандир залишатиметься під вартою до щонайменше 17 лютого 2024 року.

Що відомо про ДТП

Як встановило слідство, вночі 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.