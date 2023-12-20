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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру продлили меру пресечения

Киев, Среда 20 декабря 2023 12:49
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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру продлили меру пресечения Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он сбил насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд продлил Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Алексей Тандыр будет оставаться под стражей до как минимум 17 февраля 2024 года.

Что известно о ДТП

Как установило следствие, ночью 26 мая 2023 глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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