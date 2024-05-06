Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін

Україна сама виробляє артилерійські боєприпаси. Проте через величезні потреби Збройних сил України Київ розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму оборонної промисловості ЄС-Україна.

"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", - заявив він.

За словами міністра, потреби України в боєприпасах є більшими, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом.

"Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони - вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке забезпечення Сил оборони", - заявив Камишін.

Міністр підкреслив, що перед оборонною промисловістю України постають три головні виклики. По-перше, це фінансування, по-друге - постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

"Все решта перестало для нас бути складнощами", - підкреслив він.