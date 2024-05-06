Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
Україна сама виробляє артилерійські боєприпаси. Проте через величезні потреби Збройних сил України Київ розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму оборонної промисловості ЄС-Україна.
"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", - заявив він.
За словами міністра, потреби України в боєприпасах є більшими, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом.
"Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони - вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке забезпечення Сил оборони", - заявив Камишін.
Міністр підкреслив, що перед оборонною промисловістю України постають три головні виклики. По-перше, це фінансування, по-друге - постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.
"Все решта перестало для нас бути складнощами", - підкреслив він.
Боєприпаси для України
Українська армія стикається з гострою нестачею артилерійських снарядів, що негативно впливає на хід бойових дій на фронті. Для вирішення цієї проблеми країни Європейського союзу запланували передати Україні 1 мільйон снарядів, проте на даний момент їм не вдалося це зробити.
Чехія виступила з ініціативою знайти снаряди за межами ЄС та розпочала збір коштів для їх купівлі. До цієї ініціативи долучилися багато інших країн. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наприкінці березня поінформував, що завдяки зусиллям Чехії в Україну найближчим часом буде відправлено велику партію боєприпасів.
Як повідомляє видання Corriere della Sera, учасники чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, згідно з якою ЗСУ отримають 1 мільйон боєприпасів. Це більше, ніж планувалося спочатку.
Важливо зазначити, що ситуація з забезпеченням України артилерійськими снарядами залишається складною. Попри зусилля ЄС та інших країн, ЗСУ досі не вистачає боєприпасів для ефективного ведення бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.