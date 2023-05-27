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Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати

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Київ, Субота 27 травня 2023 17:49
Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати Фото: ВРП дозволила арештувати суддю, який збив військового в Києві (facebook.com dbr gov ua)
Автор: Дмитро Левицький

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання ВРП.

Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати

Зазначимо, під час засідання Тандир та його захисники стверджували, що від надання біологічних зразків він не відмовлявся. Але прокурор уточнив, що Тандир добровільно надав лише частину аналізів. Суддя також заявляв, що не був п'яним.

Навіщо дозвіл ВРП

Вища рада правосуддя - це незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Вона надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою або арештом.

Вже після цього прокуратура матиме право подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Смертельна ДТП в Києві

В ніч на 26 травня у Києві сталася смертельна ДТП на блокпосту. Як стало відомо, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив насмерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

На місці аварії, за даними правоохоронців, суддя мав ознаки алкогольного сп'яніння, але той відмовлявся здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Згодом судді оголосили підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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