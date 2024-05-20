Смерть Раїсі матиме важкі наслідки для зміни верховного лідера Ірану, - ISW
Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме важкі наслідки для передачі влади верховного лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
За даними інституту, Раїсі вважали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану.
Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах у серпні 2021 року.
"Наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на жорсткішу й консервативнішу внутрішню політику та агресивнішу регіональну політику", - вважають аналітики ISW.
Загибель Раїсі
Минулої суботи, 19 травня, низка інформаційних агентств повідомили про жорстку посадку вертольота, на борту якого перебував голова Ісламської Республіки Іран.
Рятувальна операція з пошуку вертольота тривала понад 10 годин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, один із пасажирів гелікоптера імовірно виходив на зв'язок. Пізніше для пошуків іранського президента Туреччина направила безпілотний літальний апарат, який виявив уламки вертольота.
Внаслідок авіакатастрофи загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі та глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан.
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