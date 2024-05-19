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Гелікоптер із президентом Ірану здійснив жорстку посадку

Іран, Неділя 19 травня 2024 16:15
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Гелікоптер із президентом Ірану здійснив жорстку посадку Фото: президент Ірану Ібрагім Раїс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 травня, гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив грубу посадку,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з першими повідомленнями, вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану, здійснив грубу посадку. Наразі до місця події прямують всі рятувальні служби.

Іранські ЗМІ надали суперечливі повідомлення про інцидент, однак офіційного підтвердження поки немає.

Оновлено о 16:22.

На борту вертольота, окрім президента, був і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Попередньо, є ймовірність, що загиблих на борту немає. Один з пасажирів президентського борту вже вийшов на зв'язок.

Як пише іранське видання Tasnim, наразі на місце події в гірській місцевості прямують рятувальники, але ситуацію ускладнює туман.

Нагадаємо, на початку року в авіакатастрофі загинув колишній президент Чилі Себастьян Піньєра.

До того ми повідомляли, що в Бельгії літак врізався в автомобіль. В результаті авіатрощі загинули двоє громадян Німеччини.

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