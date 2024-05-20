Смерть Раиси будет иметь тяжелые последствия для смены верховного лидера Ирана, - ISW

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь тяжелые последствия для передачи власти верховного лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По данным института, Раиси считался одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана.

Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.

"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику", - считают аналитики ISW.