Смерть нардепа Ореста Саламахи: ДБР розкрило подробиці ДТП

За попередньою інформацією, близько 18:15 квадроцикл, за кермом якого перебував депутат, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

Унаслідок зіткнення Орест Саламаха отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Його госпіталізували, однак згодом він помер у лікарні.



Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази. У бюро наголошують, що буде забезпечено повну й об’єктивну перевірку всіх обставин аварії.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.