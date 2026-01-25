RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Смерть нардепа Ореста Саламахи: ГБР раскрыло подробности ДТП

Фото: Орест Саламаха (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

ГБР устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 25 января в селе Сокольники Львовской области. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 18:15 квадроцикл, за рулем которого находился депутат, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения Орест Саламаха получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его госпитализировали, однако впоследствии он скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Работники ГБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства. В бюро отмечают, что будет обеспечена полная и объективная проверка всех обстоятельств аварии.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

 

Напомним, ранее стало известно, что 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПГБРСлуга народа