Смерть начальника СБУ в Кировоградской области: открыто уголовное дело

По данным следствия, в субботу около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Сейчас правоохранители проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.

Напомним, сегодня стало известно, что начальника СБУ Кировоградской области нашли мертвым.

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