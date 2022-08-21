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Смерть начальника СБУ в Кіровоградській області: відкрито кримінальну справу

Фото: у Кропивницькому відкрили справу за фактом смерті начальника СБУ у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Кропивницькому спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальну справу за фактом смерті начальника СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, в суботу близько 22:25, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу і виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Наразі правоохоронці проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що начальника СБУ Кіровоградської області знайшли мертвим.

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