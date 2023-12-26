Смерть 12-річної українки у Тюмені: стала відома причина загибелі

"Наразі стало відомо, що значна частина дітей, в яких було діагностовано симптоми ГРВІ та грипу А, 96 осіб зі 125, раніше була щеплена російською вакциною "Совигрипп". Зокрема, і 12-річна жителька Молодогвардійська. Її вакцинували в жовтні", - повідомив Лисогор.

За його словами, саме в середині жовтня так званий "Минздрав ЛНР" отримав 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах. Керівник окупаційного державного органу Наталія Пащенко тоді рекомендувала пришвидшити вакцинацію дитячого населення.

Крім того, за декілька днів до подорожі загиблій 12-річній дівчинці зробили щеплення від дифтерії та правця.

За інформацією з відкритих джерел, поствакцинальні ускладнення після такого щеплення вакциною російського зразка спостерігаються у період з п’ятого до п’ятнадцятого дня при порушенні процедури виробництва, зберігання, контролю якості та безпосередньо вакцинації.

"Про ефективність цих вакцин, якість партій та умови зберігання висновки можна зробити вже зараз. Невтішні. Росія - вбиває…Значна частина дітей все ще перебуває під доглядом лікарів на території РФ і навряд чи встигне потрапити додому до Нового року", - додав Лисогор.

Що передувало

Нагадаємо, у російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Загибла дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

Також відомо, що з потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 з них підвищена температура тіла. Дітей оглядають та проводять аналізи. Російські лікарі намагаються встановити діагноз, при цьому діти ізольовані від інших.