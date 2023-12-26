Смерть 12-летней украинки в Тюмени: стала известна причина гибели

"Сейчас стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А, 96 человек из 125, ранее были привиты российской вакциной "Совигрипп". В частности, и 12-летняя жительница Молодогвардейская. Ее вакцинировали в октябре", - сообщил Лысогор.

По его словам, именно в середине октября так называемый Минздрав ЛНР получил 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам. Руководитель оккупационного государственного органа Наталья Пащенко рекомендовала тогда ускорить вакцинацию детского населения.

Кроме того, за несколько дней до путешествия погибшей 12-летней девочке сделали прививку от дифтерии и столбняка.

По информации из открытых источников, поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого по пятнадцатый день при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

"Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. Россия - убивает... Значительная часть детей все еще находится под присмотром врачей на территории РФ и вряд ли успеет попасть домой к Новому году", - добавил Лысогор.

Что предшествовало

Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. Оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.

Погибшая девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка упала в обморок еще в поезде - спасти ее не смогли.

Также известно, что с поезда сняли еще около 100 украинских детей, они находятся в больнице Саратовской области. У более чем 30 из 125 из них повышена температура тела. Детей осматривают и проводят анализы. Российские врачи пытаются установить диагноз, при этом дети изолированы от других.