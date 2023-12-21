ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тюмені померла 12-річна українка, яку росіяни відправили на "оздоровлення"

Четвер 21 грудня 2023 16:25
UA EN RU
У Тюмені померла 12-річна українка, яку росіяни відправили на "оздоровлення" Ілюстративне фото: у Тюмені померла 12-річна українка, яку росіяни відправили на "оздоровлення" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, загибла дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

"Ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені – у грудні. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло", - пише Лисогор.

Також відомо, що з потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 з них підвищена температура тіла. Дітей оглядають та проводять аналізи. Російські лікарі намагаються встановити діагноз, при цьому діти ізольовані від інших.

Як запевняє місцева пропагандистська влада, для батьків буде організовано "гарячу" лінію. Однак через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої "ЛНР" зв'язку з багатьма батьками немає.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація діти тюмень Війна Росії проти України
NEWS
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ